Adıyaman'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen TIR ile otomobil, Besni yol ayrımında çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gökhan Kaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.