Adıyaman'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Adıyaman'da TIR ile otomobil, Besni ilçesi yol ayrımında çarpıştı. Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen TIR ile otomobil, Besni yol ayrımında çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gökhan Kaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.