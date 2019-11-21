"Jennifer Lopez de benden gördü"

Yayınlandığı ilk dönemden itibaren milyonları ekran karşısına bağlayan 'Game Of Thrones' dizisinde, 'Khaleesi' karakterini canlandıran oyuncu Emilia Clarke, büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı.

Dizide cesur sahneleriyle adından söz ettiren Clarke, 'Khaleesi' karakteri ile adından söz ettirmeye devam ederken eski top model Adriana Lima, sosyal medyada hikaye kısmında sarı bir peruk takarak, üzerine Khaleesi yazdığı bir fotoğrafı paylaştı.

"GAME OF THRONES'UN YENİ KHALEESİ'Sİ"

Kafasına sarı bir peruk takan Lima renkli gözleriyle takipçileri tarafından beğeni topladı. Takipçileri Lima için, "Emilia Clarke'ın, yeni rakibi Adriana Lima oldu", "Game Of Thrones'un yeni Khaleesi'si" gibi yorumlar yaptı.

ARADIĞI AŞKI BULAMADI

Adriana Lima, Türk Yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla uzun bir süre konuşulmuştu. Ancak Hara'da aradığı aşkı bulamayan Lima, bu sefer iş insanı Emir Uyar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak Adriana Lima ve Uyar, kısa bir süre sonra ayrılmıştı.