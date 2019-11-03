Hollanda Ligi Eredivisie'de 12. hafta karşılaşmasında Venlo, Feyenoord'u ağırladı.
Seacon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Feyenoord'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Nicolai Jorgensen, 33. ve 90+2. dakikalarda Steven Berghuis kaydetti.
Feyenoord Teknik DirektörÜ Dick Advocaat da takımıyla çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılmış oldu.
3 maç sonra galibiyet alan Feyenoord, bu sonuçla puanını 17'ye yükseltti. Venlo ise 9 puanda kaldı.
Feyenoord, gelecek hafta Waalwijk'ı konuk edecek. Venlo ise Heracles deplasmanına gidecek.
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