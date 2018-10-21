"Af çıkacak mı?" sorusu son günlerde cevabını en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki; af çıkacak mı? Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada "Arkadaşlarımızdan içeriğin maşeri vicdana (toplumsal vicdan) uygun hale getirilmesi için bir çalışma başlatmalarını istedim." dedi. İşte Af ile ilgili son açıklamalar...

"ÇALIŞMA BAŞLATILMASINI İSTEDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af tartışmalarıyla ilgili sözleri:

Kanunlarımızın uygulamasında milletimizi rahatsız eden hususların bulunduğu bir gerçektir. Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha artırmıştır. Arkadaşlarımızdan içeriğin maşeri vicdana (toplumsal vicdan) uygun hale getirilmesi için bir çalışma başlatmalarını istedim.

Bakanlığımız bu konudaki hazırlıkları sürdürüyor. Biz yürütme olarak bu hazırlığı yapmakla sorumluyuz. Nihai tasarruf milletvekillerimize ait. Milletin yüreğini yaralayanların adliyenin bir kapısından girip diğerinden çıkmayacağı bir düzenleme yapılmalı.

"KARARI VERECEK OLAN SİYASETTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yansıra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den de af tartışmaları ile ilgili değerlendirme geldi. Gül şunları söyledi:

Temel hassasiyetimiz toplumun hassasiyetiyle aynı istikamettedir. Bu konuda kararı verecek olan siyasettir.

MHP'Lİ YILDIZ TEKLİFİN SINIRLARINI ANLATTI

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız af teklifi ile ilgili şunları söyledi:

Hazırladığımız kanun teklifinin amacı, FETÖ mensubu hakim ve savcıların geçmişte adalet mekanizması ve adalet duygusunda açtığı yaraların onarılmasıdır. Hain FETÖ örgütünün adalet sistemimiz içerisinde yapmış olduğu kadrolaşmanın sağladığı avantajla siyasi, ideolojik ve ekonomik olarak hasım gördüğü kişileri hukuk dışı yöntemlerle tasfiye, cezalandırma ve yok etme yollarına başvurduğu bilinen bir hakikattir. Örgüt, binlerce kişiyi haksız yere cezalandırmış ve telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere sebep olmuştur. Bu hukuksuz uygulamanın tamamına Türk toplumu tanıktır.

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