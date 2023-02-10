Afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok vatandaşımıza ulaşmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen AFAD Acil mobil uygulaması, yerli ve milli bir yazılım olarak öne çıkıyor. Kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan AFAD Acil mobil uygulamasında, tek tuşla acil çağrı, en yakın toplanma alanı ve afet eğitim videoları gibi özelliklere ulaşmak son derece kolay. Peki, AFAD Acil Çağrı mobil uygulaması nasıl indirilir? AFAD deprem uygulaması nasıl kullanılır? İşte AFAD deprem uygulaması kullanım rehberi…