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AFAD acil çağrı mobil uygulaması nasıl indirilir? İşte AFAD deprem uygulaması kullanım rehberi

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi ardından acil yardım uygulamalarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. 10 ili etkileyen ve büyük bir yıkıma neden olan depremde binlerce vatandaş enkaz altında kaldı. Can kayıplarının yaşandığı ve hala kurtarılmayı bekleyen depremzedeler için acil çağrı uygulamaların önemi bir kez daha gün yüzüne çıktı. Acil durumlarda hayati önem taşıyan uygulamalardan biri de hiç kuşkusuz 'AFAD Acil Mobil Uygulaması'. İçişleri Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca hazırlanan mobil uygulama ile vatandaşların afet ve deprem anında yardım ekiplerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Peki, AFAD Acil Çağrı mobil uygulaması nasıl indirilir? AFAD deprem uygulaması nasıl kullanılır? İşte tüm ayrıntılar…

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  • AFAD ACİL ÇAĞRI mobil uygulaması nasıl indirilir? AFAD deprem uygulaması nasıl kullanılır?

    Afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok vatandaşımıza ulaşmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen AFAD Acil mobil uygulaması, yerli ve milli bir yazılım olarak öne çıkıyor. Kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan AFAD Acil mobil uygulamasında, tek tuşla acil çağrı, en yakın toplanma alanı ve afet eğitim videoları gibi özelliklere ulaşmak son derece kolay. Peki, AFAD Acil Çağrı mobil uygulaması nasıl indirilir? AFAD deprem uygulaması nasıl kullanılır? İşte AFAD deprem uygulaması kullanım rehberi
  • AFAD ACİL ÇAĞRI mobil uygulaması nasıl indirilir? AFAD deprem uygulaması nasıl kullanılır?

    AFAD ACİL ÇAĞRI MOBİL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR? 

    Uygulamanın kullanılabilmesi için AFAD Acil uygulamasının telefona indirilmesinin ardından, telefon numarasının girilmesi gerekiyor.

    Kısa mesaj ile gelen şifrenin girilmesi ve

    Telefon numarasının doğrulanmasının ardından

    Uygulama, TC kimlik numarasının girilmesi ve konum yetkisinin verilmesiyle aktif hale geliyor.

    AFAD ACİL ÇAĞRI iPHONE UYGULAMASI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    AFAD ACİL ÇAĞRI ANDROID UYGULAMASI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
  • AFAD ACİL ÇAĞRI mobil uygulaması nasıl indirilir? AFAD deprem uygulaması nasıl kullanılır?

    MOBİL UYGULAMADA YAPILABİLECEKLER

    Tek tuşla acil çağrı!

    Bilindiği gibi, depremler başta olmak üzere afetlerde karşılaşılan en büyük sorunlarından biri iletişimin kesilmesidir. AFAD Acil mobil uygulamasının Tek Tuşla Acil Çağrı fonksiyonu, bu sorunu ortadan kaldırıyor. Acil çağrı görüşmesinin internet üzerinden yapılabilmesine, konum servisleri ile arayan kişinin bulunduğu noktanın tespit edilmesine olanak sağlayan uygulama sayesinde GSM hatlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.
  • AFAD ACİL ÇAĞRI mobil uygulaması nasıl indirilir? AFAD deprem uygulaması nasıl kullanılır?

    Afet bölgelerindeki AFAD Acil kullanıcıları, tek tuşla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşarak durumlarını bildirebiliyor, yardım taleplerini iletebiliyor. Ayrıca afet anında sesli görüşme imkânı olmayan vatandaşlarımız ise uygulama içindeki hazır mesajları kullanarak mesaj yoluyla da iletişim kurabiliyor.
  • AFAD ACİL ÇAĞRI mobil uygulaması nasıl indirilir? AFAD deprem uygulaması nasıl kullanılır?

    En yakın toplanma alanı

    Toplama alanları olası bir afet anında vatandaşlarımızın öncelikli olarak toplanacağı alanlardır. Afetin ilk saatlerinde vatandaşlarımızın, tehlike ve risklerden uzak güvenli bir şekilde bir araya gelebilecekleri toplanma alanları, AFAD Acil mobil uygulamasının ana ekranında bulunan harita üzerinde gösterilmektedir. Vatandaşlarımız uygulama üzerinden kendilerine en yakın toplanma alanını bularak, bu noktaya yol tarifi alarak ulaşabileceklerdir.
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