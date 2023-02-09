Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem 10 ili vurdu. Depremden milyonlarca vatandaş etkilenirken, e-Nabız Sağlık Bakanlığı bünyesinde depremzede yakınları için yeni bir uygulama geliştirdi. Cep telefonları için geliştirilen e-Nabız uygulaması üzerinden konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede, "Depremden etkilenen birinci ve ikinci derece yakınlarınız hakkında bilgiye https://enabiz.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz." denildi. İşte detaylar...