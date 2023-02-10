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Depremzede çocuklara koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru ekranı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından vatandaşların kullanımına açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailesini kaybeden yardıma muhtaç çocuklar için koruyucu aile başvurusu yapılabileceğini açıkladı. İşte, e-Devlet Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru ekranı ve başvuru şartları hakkında merak edilenler...

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  • KORUYUCU AİLE BAŞVURUSU e-DEVLET EKRANI | Depremzede çocuklara koruyucu aile nasıl olunur, şartları neler, başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

    Koruyucu aile başvurusu, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı depremin ardından gündeme geldi. 10 ili vuran deprem sonrası e-Devlet koruyucu aile başvuru ekranı hizmete açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; deprem bölgesinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan, korunma ve bakım ihtiyacı bulunan çocuklar için koruyucu aile olunabileceğini ifade etti. Depremzede çocuklar için koruyucu aile başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek. İşte, Koruyucu aile başvuru şartları ve başvuru detayları...
  • KORUYUCU AİLE BAŞVURUSU e-DEVLET EKRANI | Depremzede çocuklara koruyucu aile nasıl olunur, şartları neler, başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

    KORUYUCU AİLE NEDİR?

    Koruyucu aile; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir.
  • KORUYUCU AİLE BAŞVURUSU e-DEVLET EKRANI | Depremzede çocuklara koruyucu aile nasıl olunur, şartları neler, başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

    DEPREMZEDE ÇOCUKLARA KORUYUCU AİLE NASIL OLUNUR?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocukların ilk olarak bakanlığa bağlı kuruluşlara alındığı ve güvenli şekilde bakımlarının sağlandığı açıklanırken, ailelerine ulaşma çalışmaları yapıldığı belirtildi.  Açıklama şu şekilde; "Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumları meslek elemanlarımız tarafından titizlikle değerlendirmekte, sırada bulunan ve mevcut koruyucu ailelerimizin yanlarına yerleştirme işlemleri sürdürülmektedir.
  • KORUYUCU AİLE BAŞVURUSU e-DEVLET EKRANI | Depremzede çocuklara koruyucu aile nasıl olunur, şartları neler, başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

    KORUYUCU AİLE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Yeni başvuruda bulunacak koruyucu aile adaylarımız e-Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler. Vatandaşlarımıza çocuklarımız için koruyucu aile olma talepleri konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz"

    E-DEVLET KORUYUCU AİLE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • KORUYUCU AİLE BAŞVURUSU e-DEVLET EKRANI | Depremzede çocuklara koruyucu aile nasıl olunur, şartları neler, başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

    KORUYUCU AİLE ŞARTLARI NELERDİR?

    Evli ya da bekar herkes aşağıdaki şartları sağladığında koruyucu anne, baba ya da aile statüsüne kavuşabilir;

    -T.C. vatandaşı iseniz

    -25-65 Yaşları arasındaysanız

    -Sürekli Türkiye’de ikamet ediyorsanız

    -Düzenli bir gelire sahipseniz

    -En az ilkokul mezunu iseniz

    -Çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi değilseniz
  • KORUYUCU AİLE BAŞVURUSU e-DEVLET EKRANI | Depremzede çocuklara koruyucu aile nasıl olunur, şartları neler, başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

    BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER?

    -Adli sicil belgesi

    -İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği.

    -Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği.

     

    -Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerin fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren sağlık kurulu raporu

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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