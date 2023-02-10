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SGK'dan depremzedelere ilaç alma kolaylığı! Eczanelerde 484 kodu nedir? 484 koduyla nasıl ilaç alınır?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı deprem 10 ili birden etkiledi. Yaşanan büyük yıkımın ardından binlerce bina yıkılırken depremin etkilediği illerdeki vatandaşlara yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Depremlerin etkilendiği bölgelerde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden birisi ise ilaç ve tıbbi malzemeler oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eczaneler için özel bir tanımlama yaptı. İlaçlara ihtiyacı olan vatandaşlar için erişimi kolay hale getirildi. Eczanelerde 484 kodu ile ilaçlar kolayca temin edilebiliyor. Peki eczanelerde 484 kodu nedir? 484 koduyla ilaç nasıl alınır, reçete yazdırılır mı?

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  • SGK'dan depremzedelere ilaç alma kolaylığı! Eczanelerde 484 kodu nedir? 484 koduyla nasıl ilaç alınır?

    ECZANELERDE 484 KODU NEDİR?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bölgeye ilaç kolaylığı sağlayarak afet bölgesi ilan edilen yerlerdeki eczanelere özel tanımlama yaptı. Eczaneler 484 koduyla reçete yazabiliyor. T.C. kimlik numarası ile eczaneye başvuranlar büyün vatandaşlar ilaçlarını kolaylıkla temin edebiliyor.
  • SGK'dan depremzedelere ilaç alma kolaylığı! Eczanelerde 484 kodu nedir? 484 koduyla nasıl ilaç alınır?

    DEPREMZEDELER SGK 484 KODUYLA NASIL İLAÇ ALABİLİYOR?

    Depremzedelerin SGK'nın tanımladığı 484 kodu sayesinde T.C. kimlik numarasıyla ilaç alabilecek. Kronik hastalığa sahip ve reçeteli ilaç kullanan depremzedeler bu şekilde bir defaya mahsus ilaç alabiliyor.

    SGK, depremden ötürü ilaçlara ulaşım mümkün olmayabileceği için hastaların elinde ilaç olup olmadığına bakmıyor.
  • SGK'dan depremzedelere ilaç alma kolaylığı! Eczanelerde 484 kodu nedir? 484 koduyla nasıl ilaç alınır?

    KRONİK HASTALIĞI OLAN DEPREMZEDELER, RAPORLU İLAÇLARINI BİR DEFAYA MAHSUS REÇETESİZ ALABİLECEK

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşların, sağlık hizmeti alımlarındaki yaşanacak mağduriyetlerinin önlenmesi açısından birtakım tedbirler alındığı belirtildi.
  • SGK'dan depremzedelere ilaç alma kolaylığı! Eczanelerde 484 kodu nedir? 484 koduyla nasıl ilaç alınır?

    Bu kapsamda afet bölgesinde ikameti bulunan sosyal güvenlik kapsamındaki kişiler, sağlık raporu karşılığında alınacak ilaç ve sürekli kullanılan tıbbi malzemelerini bir defaya mahsus Sağlık Uygulama Tebliği kuralı kapsamında reçetesiz temin edebilecek.
  • SGK'dan depremzedelere ilaç alma kolaylığı! Eczanelerde 484 kodu nedir? 484 koduyla nasıl ilaç alınır?

    Ayrıca, afet bölgesinde bulunan vatandaşlar, SGK ile sözleşmeli sağlık kurumlarına yaptıkları müracaatlarında muayene katılım payından muaf tutulacak.
  • SGK'dan depremzedelere ilaç alma kolaylığı! Eczanelerde 484 kodu nedir? 484 koduyla nasıl ilaç alınır?

    Sosyal güvenlik kapsamındaki kişiler, kurum ile sözleşmeli eczanelerden alacakları ilaçlar ve tıbbi malzemeler için ilaç, reçete ve tıbbi malzeme katılım payı da ödemeyecek.
  • SGK'dan depremzedelere ilaç alma kolaylığı! Eczanelerde 484 kodu nedir? 484 koduyla nasıl ilaç alınır?

    Deprem öncesinden kalan ve henüz tahsil edilmemiş muayene katılım paylarının, daha sonra tahsil edilmek üzere erteleneceğinin de belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
  • SGK'dan depremzedelere ilaç alma kolaylığı! Eczanelerde 484 kodu nedir? 484 koduyla nasıl ilaç alınır?

    "5 Şubat 2023 tarihine kadar afet bölgesinde ikameti bulunan vatandaşların kurumla sözleşmeli eczane ve merkezlerden temin edilmiş ilaçları veya tıbbi malzemelerinin bitiş tarihlerinin 6 Şubat 2023 tarihi olacak şekilde düzenlenerek kişilerin ilaç ve tıbbi malzeme temin etmelerinin sağlanması, afet bölgesinde bulunan Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında zorunlu 'IP' uygulamasının kaldırılması, afet bölgesinde faaliyet gösteren tüm sağlık hizmeti sunucularının Ocak-Şubat 2023 dönemlerine ait fatura ve reçete teslim süresi ile son günü 31 Mart 2023 tarihinden öncesi olan itirazlar ile itiraz değerlendirme komisyonuna ilişkin sürelerin 31 Mart 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılması hususlarına ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmış olup işlemler bu kapsamda yürütülecektir."

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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