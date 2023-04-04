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AFAD 6 ili daha afet bölgesi olarak açıkladı! İşte Afet bölgesi ilan edilen iller

Afet bölgesi ilan edilen iller, AFAD tarafından güncellendi. Kahramnmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından 11 il deprem bölgesi olarak açıklanmıştı. Depremde hasar gören 11 ilin yanı sıra 6 il daha afet bölgesi ilan edilen iller listesine eklendi. İşte, AFAD açıklaması ve afet bölgesi ilan edilen iller...

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  • Afet bölgesi ilan edilen iller 2023 | Hangi iller afet bölgesi ilan edildi? Deprem bölgesi olan iller hangileri?

    Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli büyük yıkıma neden olan depremin ardından 11 il deprem bölgesi ilan edilmişti. AFAD, büyük depremden 2 ay sonra afet bölgesi ilan edilen iller listesini güncelledi. Yapılan araştırmaların ardından çevre illerden bazıları afet bölgesi olan iller listesine eklendi. İşte, 2023 AFAD ile güncel afet bölgesi ilan edilen iller listesi...
  • Afet bölgesi ilan edilen iller 2023 | Hangi iller afet bölgesi ilan edildi? Deprem bölgesi olan iller hangileri?

    AFET BÖLGESİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

    Kahramanmaraş depreminin ardından afet bölgesi ilan edilen 11 il şu şekildeydi;

    Kahramanmaraş

    Gaziantep

    Hatay

    Kilis

    Diyarbakır

    Adana

    Osmaniye

    Şanlıurfa

    Adıyaman

    Malatya

    Elazığ
  • Afet bölgesi ilan edilen iller 2023 | Hangi iller afet bölgesi ilan edildi? Deprem bölgesi olan iller hangileri?

    AFAD YENİ DEPREM BÖLGESİ İLLERİNİ AÇIKLADI!

    AFAD tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

    "06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, 11 ilimiz ve Sivas ili Gürün ilçemiz Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak kabul edilmiştir.

    Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup, hasar tespit çalışmaları neticesinde; Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir.

    Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilmiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
  • Afet bölgesi ilan edilen iller 2023 | Hangi iller afet bölgesi ilan edildi? Deprem bölgesi olan iller hangileri?

    AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN 6 İL HANGİSİ?

    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından yapılan Basın Duyurusu'nda Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illeri de afet bölgesi ilan edildi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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