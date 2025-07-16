Afyonkarahisar'da hayvan tahnitleri ele geçirildi
Afyonkarahisar'da adresinde 14 hayvan tahniti ve 2 kafes ele geçirilen şüpheliye para cezası kesildi
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar'da bir adreste hayvan tahnitleri bulunduğu yönünde gelen şikayet üzerine çalışma başlattı.
AA'nın haberine göre ekipler, adli makamdan aldığı karar sonrası belirlenen adreste yaptığı aramada, 14 hayvan tahniti ile 2 kafes ele geçirdi.
Hayvan tahnitlerine el koyan ekipler, şüpheliye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince idari para cezası uyguladı.