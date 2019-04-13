Cinayetleri itiraf etti

Dinar'a bağlı Çayüstü köyü merkezine yaklaşık bir kilometre mesafedeki evde, dün öğle saatlerinde Aysel ve Hatice Şahin kardeşleri kanlar içerisinde bulan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın yaptığı incelemede her iki kardeşin başlarından ateşli silahla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

DHA'nın haberine göre, incelemelerin ardından iki kız kardeşin cansız bedeni, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayda kullanılan silahı ararken, köye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Jandarma ekipleri, mahkemeden alınan izinle Cumhuriyet Savcısı gözetiminde köydeki evlerde arama yaptı.



AĞABEY İTİRAF ETTİ



Jandarma olayla ilgili anne ve babayla diğer 4 kardeşin ifadelerine başvurdu. Kardeşlerin en büyüğü olan B. Şahin, jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmanın titiz bir çalışma yürüttüğü soruşturma kapsamında B. Şahin ifadesinde Aysel ve Hatice Şahin kardeşleri öldürdüğünü itiraf etti. B. Şahin'in ifadesi doğrultusunda cinayetin işlendiği tabanca da olay yerinden yaklaşık 700 metre ileride toprağa gömülü halde bulundu.

Diğer yandan Aysel ve Hatice Şahin kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Yapılan otopside Aysel Şahin'in 5 aylık hamile olduğu anlaşıldı.

4 YILDIR İSTİSMAR EDİYORMUŞ

Adli Tıp'tan alınan bilgiler ve çelişkili ifadelerden yola çıkan jandarma, ağabey Bayram Şahin'in Aysel ve Hatice Şahin'e 2015 yılından bu yana istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Aysel Şahin'in cinsel saldırı sonucu hamile kaldığı, iki kız kardeşin durumu anne ve babalarına anlattığı belirlendi. Bayram Şahin'in olaydan bir gün önce yaptığı plan doğrultusunda, kardeşleri Aysel ve Hatice Şahin'i tek başına öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.



CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Aysel ve Hatice Şahin kardeşlerin cenazeleri, yakınları tarafından Dinar Devlet Hastanesi'nden alınarak, Çayüstü köyüne getirildi. Baba evinin önünde helallik alındıktan sonra cenazeler, köy mezarlığına götürüldü.

AĞABEY TUTUKLANDI



Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kız kardeşlerini öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan ve jandarmadaki ifadesinde cinayeti itiraf eden Bayram Şahin, jandarma eşliğinde Dinar Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliye getirildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Bayram Şahin, tutuklandı. Bayram Şahin, adliyeye getirildiği sırada gazetecilerin olaya ilişkin sorularına yanıt vermedi.