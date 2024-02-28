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        Afyonkarahisar'da "Sera Yatırım Günleri Paneli" başladı

        Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Başkanı Cengiz Yaylalı, gelecek 10 yılda 200 bin yeni sera alanına ihtiyaç olduğunu belirterek,"Kurulumu ve altyapısıyla birlikte 19 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 18:24 Güncelleme: 28.02.2024 - 18:45
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        Afyonkarahisar'da "Sera Yatırım Günleri Paneli" başladı
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        Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Başkanı Cengiz Yaylalı, gelecek 10 yılda 200 bin yeni sera alanına ihtiyaç olduğunu belirterek,"Kurulumu ve altyapısıyla birlikte 19 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız var." dedi.

        Yaylalı, SERKONDER'in Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlediği "Sera Yatırım Günleri Paneli"nde yaptığı konuşmada, 2022 yılında ülkedeki 92 milyon insana sera ve diğer alanlarda hizmet verdiklerini belirterek 2032 yılında ise bunun yaklaşık 96 milyona çıkacağının öngörüldüğünü söyledi.

        Türkiye'de yaş meyve ve sebze üretiminin geçen yıl 58,3 milyon ton civarında olduğunu dile getiren Yaylalı, şöyle konuştu:

        "2032 yılında ise bu rakamın 67 milyon ton civarında olmasını bekliyoruz. Yaş meyve ve sebze ihracatımız da inanılmaz bir hızla artıyor. 2,9 milyon tondan 10 yılda 4,9 milyon tona çıktı. Bunun 2032 yılında ise, 8 milyon tona çıkmasını bekliyoruz. Sadece ülke içerisinde tüketilen yaş meyve ve sebze miktarına baktığımızda 2012 yılında kişi başı 553 kilogramdır. 2022 yılında bu rakam 582 kilograma çıktı, 2032 yılında ise 612 kilogram meyve ve sebze tüketeceğimizi düşünüyoruz."

        -"Her yıl seraya 1,9 milyar dolarlık yatırım yapmalıyız"

        Yaylalı, Türkiye'de örtü altı sebze ve meyveyle süs bitkilerinin üretimiyle ilgili rakamsal değerlendirmede bulunarak bunların ülkede her geçen yıl üretimlerinin arttığını vurguladı.

        Gelecek 10 yılda 200 bin dönüm yeni sera üretim alanına ihtiyaç olduğunu aktaran Yaylalı, şöyle konuştu:

        "Sadece domates üretiminde 82 bin dönüm alana ihtiyacımız var. Biberde 39 bin dönüm, kabakta 10-11 bin dönüm, patlıcanda 9 bin dönüm, diğer ürün gruplarında 35 bin dönüm, çilek ve muzda ise hala 12-18 bin dönüm arasında alana ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönemde seracılıkta kurulumu ve altyapısıyla birlikte 19 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız var. Yani, her yıl seraya 1,9 milyar dolarlık yatırım yapmalıyız ki, artan bu talebi hep beraber karşılayabilelim."

        Programda, Sera Marketim Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Cebecioğlu da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından başlayan panel programları, 3 gün boyunca sürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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