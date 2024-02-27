Eber Gölü'ndeki kamışlık alanda yangın çıktı

Bir süre sonra sönen yangında, göl kenarındaki bir kısım kamışlık alan zarar gördü.

Göl zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı yangına müdahale edilemedi.

Yangını görenler, durumu jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü, AFAD ile itfaiye ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Çay ilçesine bağlı Eber köyü yakınlarında gölün kıyılarında bulunan kamışlık alanlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

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