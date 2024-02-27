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        Haberler Gündem İstanbul Avcılar'da tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor - Güncel haberler

        Avcılar'da tekstil fabrikasında yangın çıktı

        Avcılar'da tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye 70 araç ve 187 personel, AFAD 2 araç ve 10 personelle müdahale edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi çevre hastanelere sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 21:45 Güncelleme: 27.02.2024 - 22:33
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        Avcılar'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
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        Cihangir Mahallesi Fulya Sokak'ta faaliyet gösteren tekstil fabrikasında akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, fabrikanın bitişiğindeki binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.

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        Yangında yoğun dumandan etkilenen kişilere bölgeye gönderilen ambulanslarda müdahale edildi.

        Fabrika yakınında bulunan ve alev alan iki araca da itfaiye ekibi müdahalede bulundu.

        Yangın sırasında fabrikanın kapalı olduğu, içeride kimsenin olmadığı belirtildi.

        İtfaiyenin 70 araç ve 187 personel ile AFAD'ın 4 araç ve 14 personelle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Öte yandan, dumandan etkilenen 2 kişi çevre hastanelere sevk edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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