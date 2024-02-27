MKE Ankaragücü: 3 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü ile son şampiyon Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Ankaragücü ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

Kupada 5. turda Adanaspor'u 6-0 ile geçen sarı-lacivertliler, son 16 turunda ise deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon finalde Başakşehir'i mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

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ANKARAGÜCÜ BU TURA NASIL GELDİ?

Ankaragücü ise üçüncü turda Arguvan'ı 2-0, dördüncü turda İskenderunspor'u 3-1, beşinci turda Çaykur Rizespor'u 3-1 ve son 16 turunda ise 24 Erzincanspor'u ise 5-1 mağlup ederek çeyrek final biletini almıştı.