Afyonkarahisar'da ahırda çıkan yangında 29 küçükbaş hayvan telef oldu
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde ahırda çıkan yangında 29 küçükbaş hayvan telef oldu.
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde ahırda çıkan yangında 29 küçükbaş hayvan telef oldu.
İlçeye bağlı Uluköy köyünde Mehmet Bilgin'e ait ahırdan dumanlar çıktığını gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangında ahırda bulunan 29 küçükbaş hayvan telef oldu.
Yangının ahırda bulunan elektrik panosundan çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı bildirildi.
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