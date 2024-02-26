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        Afyonkarahisar'da ahırda çıkan yangında 29 küçükbaş hayvan telef oldu

        Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde ahırda çıkan yangında 29 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:49 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:51
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        Afyonkarahisar'da ahırda çıkan yangında 29 küçükbaş hayvan telef oldu
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        Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde ahırda çıkan yangında 29 küçükbaş hayvan telef oldu.

        İlçeye bağlı Uluköy köyünde Mehmet Bilgin'e ait ahırdan dumanlar çıktığını gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangında ahırda bulunan 29 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Yangının ahırda bulunan elektrik panosundan çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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