Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da 650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da sahte zeytinyağı üreterek piyasa sürdüğü iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 14:11 Güncelleme: 25.02.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da 650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da sahte zeytinyağı üreterek piyasa sürdüğü iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye soktukları pamuk ve soya yağlarının içerisine aromayla renklendirici katarak üretilen sahte zeytinyağı satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Afyonkarahisar-Ankara kara yolunda durdurulan bir araçta, yapılan aramada 650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

        Olayla ilgili şüpheli A.Ö. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Son nefeste Fenerbahçe!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        "Alamet biriktirmek"
        "Alamet biriktirmek"

        Benzer Haberler

        30 yılda 19'uncu kez aday oldu
        30 yılda 19'uncu kez aday oldu
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da YetimSev Vakfı, 500 ihtiyaç sahibi çocuğu sevindirecek
        Afyonkarahisar'da YetimSev Vakfı, 500 ihtiyaç sahibi çocuğu sevindirecek
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da asayiş
        BİK Genel Müdür Yardımcısı Onat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyo...
        BİK Genel Müdür Yardımcısı Onat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyo...
        Afyonkarahisar'da İnternet Gazetecileri Cemiyetinin genel kurulu yapıldı
        Afyonkarahisar'da İnternet Gazetecileri Cemiyetinin genel kurulu yapıldı