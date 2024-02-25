Afyonkarahisar'da 650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Afyonkarahisar'da sahte zeytinyağı üreterek piyasa sürdüğü iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da sahte zeytinyağı üreterek piyasa sürdüğü iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye soktukları pamuk ve soya yağlarının içerisine aromayla renklendirici katarak üretilen sahte zeytinyağı satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Afyonkarahisar-Ankara kara yolunda durdurulan bir araçta, yapılan aramada 650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli A.Ö. gözaltına alındı.
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