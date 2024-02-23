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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 10:22 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:26
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'da hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Ekipler, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T'yi (39) merkeze bağlı Sülümenli beldesinde yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - Araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliye adli işlem uygulandı

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kocatepe beldesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Ekipler, araçta yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Araçtaki Ö.K. ile G.N.D. hakkında adli işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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