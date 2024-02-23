Afyonkarahisar'da asayiş
Afyonkarahisar'da hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.
Ekipler, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T'yi (39) merkeze bağlı Sülümenli beldesinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
- Araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliye adli işlem uygulandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kocatepe beldesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Araçtaki Ö.K. ile G.N.D. hakkında adli işlem uygulandı.
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