Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.
Ekipler, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O'yu (38) merkeze bağlı Sülümenli beldesinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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