Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 10:54 Güncelleme: 22.02.2024 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Ekipler, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O'yu (38) merkeze bağlı Sülümenli beldesinde yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Madrid'deki "tarihi" eylem sona erdi
        Madrid'deki "tarihi" eylem sona erdi
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Barcelona kaçamadı!
        Barcelona kaçamadı!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacak...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacak...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Afyonkarahisar mitinginde...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Afyonkarahisar mitinginde...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacak...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacak...
        Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç'tan, "haber siteleri"yle ilgi...
        Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç'tan, "haber siteleri"yle ilgi...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Afyonkarahisar mitinginde...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Afyonkarahisar mitinginde...
        AK Parti Afyonkarahisar ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
        AK Parti Afyonkarahisar ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı