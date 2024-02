Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar CUMHURBAŞKANIRecep Tayyip Erdoğan, "Açık ve net söylüyorum; 14-28 Mayıs seçimlerinde milletin sandıkta verdiği mesajı okumayanlar, 31 Mart'ta bu sefer milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar. Buna hazır mıyız? Kelime oyunlarıyla gerçekleri gizleyebileceklerini zannedenler, milletin ferasetini hafife almanın ne demek olduğunu 31 Mart'ta sandıklar açılınca bir kez daha göreceklerdir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Afyonkarahisar adaylarını tanıtım mitingi için Zafer Meydanı'nda halka seslendi. Afyonkarahisar'a şahsı ve Cumhur İttifakı adına teşekkür borcu olduğunu belirten Erdoğan, "Geçen mayıs ayında yapılan seçimlerde cumhurbaşkanlığında ve milletvekilliğinde yüzde 64 gibi rekor bir oyla destek olduğunuz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Dün milli mücadelede vatan müdafaasıyla destan yazan Afyon, bugün de milli iradeye sahip çıkarak yeni destana daha imza attı. Rabbi'm muhabbetimizi, dayanışmamızı, daim eylesin diyorum. Partimizi kurarken Afyonkarahisar'dan yola çıktık. Hamdolsun bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde sizlerin güçlü ve sarsılmaz desteğini hep yanımızda hissettik. Bizi yalnız bırakmadınız, önümüze çıkan bütün engelleri sizlerle birlikte aştık. Emperyalistlerin oyunlarını sizlerle birlikte boğduk. Terör örgütlerinin başını sizlerle birlikte indik. 'Türkiye Yüzyılı'nın temellerini yine sizlerle birlikte attık" dedi. CHP'YE YAPAY ZEKA ELEŞTİRİSİ 'Türkiye Yüzyılı' yürüyüşünü şehirlerdeki belediyecilik hizmetlerini de kapsayacak şekilde gerçekleştireceklerini anlatan Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde milletin tercihini gerçek belediyecilikten yana yaparak, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna destek vereceğine inandığını kaydetti. Erdoğan, şöyle konuştu: "Muhalefetin ne bizim gibi güçlü bir tecrübesi ne örnek gösterilebilecekleri bir eserleri ne de ortaya koyabilecekleri geniş vizyonları var. Parti içi iktidar kavgaları dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Dün baş tacı ettiklerini bugün yerin dibine sokmaktan çekinmiyorlar. Türkiye'nin sorunlarına çare olacak, şehirlerimizin sıkıntılarını giderecek doğru düzgün tek bir önerileri dahi yok. Milletten ve siyasetin temel değerlerinden öyle kopuklar ki belediye başkan adaylarını dahi vatandaşa değil nereye soruyorlar? Yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi uygun görürse, kimi seçerse bunlara neyi emrederse bu acemiler de milletin karşısına 'işte adayımız' diyerek onu çıkarıyor. Sonra bir de utanmadan millete, 'adaylarımıza tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunuyorlar. Ne diyelim? Allah bunlara akıl, fikir, CHP'li kardeşlerimize de sabır versin. Bırakın yeni projelerle milletin huzuruna çıkmayı, adaylarını bile ellerine yüzlerine bulaştırmadan belirleyemeyenlerden ne ülkeye hayır gelir ne de genel başkanı oldukları partiye hayır gelir." 'PAZARLIĞA GİRİŞTİLER'' Muhalefete bir önceki seçimlerde yaptıkları gibi gidip Kandil güdümünde siyaset yapanlarla iş tuttukları eleştirisini yöneten Erdoğan, "Al gülüm, ver gülüm, pazarlığa giriştiler. Hatalarından ders almak yerine sırf şahsi kariyerleri için bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmeyi tercih ettiler. Açık ve net söylüyorum; 14-28 Mayıs seçimlerinde milletin sandıkta verdiği mesajı okumayanlar, 31 Mart'ta bu sefer milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar. Buna hazır mıyız? Kelime oyunlarıyla gerçekleri gizleyebileceklerini zannedenler, milletin ferasetini hafife almanın ne demek olduğunu 31 Mart'ta sandıklar açılınca bir kez daha göreceklerdir. Biz de kelime hokkabazlıklarının arkasına saklanmaya çalışılan hakikatleri, insanımıza anlatmaktan geri durmayacağız. Bugün burada bir kez daha şu hususu ifade etmekte fayda görüyorum; AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak rakiplerimizin bu içler acısı haline bakıp da asla rehavete kapılmıyoruz. Bilakis bu tablo bizim sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Bize oy veren kardeşlerimizle birlikte siyasi tercihi farklı vatandaşlarımıza da el uzatmaya, onların da hislerine tercüman olmaya, onların da sesine kulak vermeye, onların da beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. Sadece seçim beyannamemizi değil, milletimizin huzuruna çıkaracağımız başkan adaylarımızı tespit ederken de bu hassasiyetle hareket ettik" diye konuştu. 'TÜRKİYE ZÜBÜK SİYASETÇİ TİPLERİNİ GÖRDÜ' Seçim meydanının er meydanı olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: "İster genel seçim, ister yerel seçim olsun, milletimiz karşısına çıkan adaylara bakar, sandıkta da kararını ortaya koyar. Tabii adayları değerlendirirken sadece boyuna posuna bakmaz. Bu adayların şehrine ve kendi hayatına ne gibi bir katkısı olacağına, eser ve hizmet konusunda nasıl bir performans sergileyeceğinin hesabını yapar. Türk siyasetinde geçmişte kaldığını ümit ettiğimiz ama hala kalıntılarına şahit olduğumuz kötü bir alışkanlık var. Milletimizin karşısına çıkan adaylarından bazıları öyle kitapsız, öyle ölçüsüz vaatlerle kendini göstermeye çalışıyor ki bazen insan şaşırıp, kalıyor. Türkiye bir önceki seçimlerde her konuda atıp tutan, sonra da verdiği sözleri inkar eden zübük siyasetçi tiplerini gördü, tanıdı. Eski Türkiye'de ülkemizin hazine değerindeki yıllarını heba ve imkanlarını çarçur edenleri de en iyi sizler bilirsiniz. Aynı şekilde belediyelerde de şehrine yıllar kaybettiren başkanlar oldu. Halbuki belediyecilik hesap, kitap işidir. Bütçeniz, ihtiyaçlar, imkanlar bellidir. Hepsini bir araya getirip, en ideal eser ve hizmet planlamasını yaparsınız." MİLLİ MUHARİP UÇAĞI KAAN GÖKLERDE AK Parti'yi kurdukları günkü heyecan ve azimle aynı şekilde yola devam ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Yolunu kaybedenlerin, yolunu değiştirenlerin, yolunu şaşıranların tercihleri, kendilerini ilgilendiriyor. Öyle mi? Bunları dikkate almıyor, sadece işimize odaklanıyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nın hazırlıklarını yaparken en büyük güç kaynağımız; 21 yılda ülkemize ve şehirlerimize kazandırdıklarımız. İşte bugün Türk savunma sanayinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli muharip uçağımız Kaan, bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Görüyorsunuz değil mi? Şu anda Kaan'ı görüyorsunuz değil mi? Daha neler gelecek, neler. İnsansız uçakları yaptık mı? Akıncı'yı yaptık mı? Kızılelma'yı yaptık mı? Kızılelma var ya F16'nın taşıdığı bombayı taşıyor. Eyvallah, daha yapacağız. Şu gördüğünüz Kaan aynı F16 gibi. Böylece Türkiye, kendi 5'inci nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir aşamayı daha geride bıraktı. Ne demişlerdi, 'Yapamazlar.' Bu öz güven fukaralarına, 'parçası kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara ilk andan itibaren Kaan projesini baltalamaya çalışan iş birlikçilere rağmen milli muharip uçağımız hamdolsun bugün göklerle buluştu. Rabbi'm emeği geçen herkesten razı olsun. Dosta güven, düşmana korku salan Kaan'ımızın diğer testlerini de süratle tamamlamak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Önümüzdeki dönemde savunma sanayinde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz" dedi. 'DEMLENENLER VARSIN DEMLENSİN' 31 Mart'ta Afyonkarahisar'a güvendiğini ve inandığını dile getiren Erdoğan, şöyle seslendi: "Mevlana Hazretleri ne güzel söylemiş; 'Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Evet, biz de milletimizin gönlünde eserlerimizle, hizmetlerimizle, projelerimizle hoş bir seda bırakmak için çalıştık, çalışıyoruz. Unutmayın Ziya Paşa ne diyor; 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Eser ve hizmet yarışında kimse bizimle boy ölçüşemez. İnşallah önümüzdeki yıllarda ülkemizin tamamıyla birlikte Afyonkarahisar'ımızı da yeni yatırımlarla geliştirmeyi, güçlendirmeyi, kalkındırmayı sürdüreceğiz. İl ve ilçe belediye başkan adaylarımızı belirlerken gelecekte Afyon'u ulaştırmak istediğimiz hedeflere en büyük katkıyı verecek isimler olmasına özellikle hassasiyet gösterdik. Biz de her zaman adaylarımızın yanında yer alacak, belediye başkanlarımızı destekleyeceğiz. Kardeşlerim unutmayın, şu anda Cumhur İttifakı iktidar mı, bir belediye düşünün ki kiminle hareket edecek? Cumhur İttifakı. Demlenenler varsın demlensin. İşimize bakacağız. Sizlerin adaylarınıza merkezde ve ilçelerde, beldelerde çok güçlü destek vereceğinize inanıyorum." Erdoğan, konuşmasından sonra kürsüye çağrılan il ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı, ellerini havaya kaldırarak fotoğraf çektirdi.

