Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        AK Parti Afyonkarahisar ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

        AK Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Afyonkarahisar'da ilçelerden gösterdiği belediye başkan adayları tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 15:28 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Afyonkarahisar ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Afyonkarahisar'da ilçelerden gösterdiği belediye başkan adayları tanıtıldı.

        AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zafer Meydanı'nda yapıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

        AK Parti'den Çay'da Hüseyin Atlı, Başmakçı'da Tuncer Kerpiç, Bolvadin'de Fatih Kayacan, Emirdağ'da Serkan Koyuncu, Şuhut'da İbrahim Eroğlu, Sultandağı'nda Mehmet Aldırmaz, Dazkırı'da Fatih Çiçek, Bayat'ta Halil İbrahim Bodur, İhsaniye'de Emine Gökçe, İscehisar'da Seyhan Kılıçarslan, Sinanpaşa'da Erdal Karaman, Sandıklı'da Adnan Öztaş, Hocalar'da Ali Arslan, Evciler'de Ali Dede Savaş, Çobanlar'da Ali Altuntaş ve Kızılören'de Hüseyin Korkmaz aday gösterildi.

        Cumhur İttifakı'ndan Dinar'da Nihat Sarı aday yapıldı.

        Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına Hüseyin Ceylan Uluçay'ın aday gösterildiği daha önce açıklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Ev hapsi vardı!
        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Ev hapsi vardı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"

        Benzer Haberler

        Bakan Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar mitinginde konuştu:
        Bakan Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar mitinginde konuştu:
        Liseli Hamide Nur, atletizmde milli sporcu olmak istiyor
        Liseli Hamide Nur, atletizmde milli sporcu olmak istiyor
        Bakan Göktaş, Bolvadin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu:
        Bakan Göktaş, Bolvadin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu:
        Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'da esnaf ziyaretinde bulundu
        Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'da esnaf ziyaretinde bulundu
        Bakan Göktaş, memleketi Emirdağ'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışınd...
        Bakan Göktaş, memleketi Emirdağ'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışınd...
        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı