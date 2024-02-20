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        Bakan Göktaş, memleketi Emirdağ'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizler, güçlü ve üretken belediyecilik anlayışımızla istihdamı desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 14:52 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:52
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        Bakan Göktaş, memleketi Emirdağ'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu:
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizler, güçlü ve üretken belediyecilik anlayışımızla istihdamı desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

        Memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Göktaş, AK Parti'nin, Türkiye tarihinde seçim başarılarıyla anılacak bir parti olduğunu söyledi.

        Göktaş, "Bu başarının kahramanları ise teşkilatın değerli mensupları olarak sizlersiniz. Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanı, teşkilatın motivasyonunu çok önemser. Her zaman vurgular 'seçim sahada kazanılır' der. Biz de bugün Sayın Cumhurbaşkanının yol ve dava arkadaşları olarak sizlerle bir aradayız." diye konuştu.

        AK Parti belediyeciliğinin artık bugün bir marka olduğunu kaydeden Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir diyoruz. Şimdiye kadar AK Parti'nin başarısında belediyelerin başarısı çok belirleyicidir. Öyle olmaya devam etmesi de en büyük temennimizdir. Bizler, güçlü ve üretken belediyecilik anlayışımızla istihdamı desteklemeye devam edeceğiz. Yaşlıları aktif yaşama dahil edecek projeler üretiyoruz. Engelli vatandaşların sosyalleşmesine yönelik proje ve faaliyetler yürütüyoruz. Emirdağ'da hayırseverimiz Özcan Halaç'ın katkılarıyla bir Çocuk Evi Sitesi yapımı için proje aşamasındayız. Çocuklara ve gençlere yönelik hizmet ve faaliyetleri her zaman önemsedik, önemsemeye devam edeceğiz. Yeni dönemde de sosyal belediyecilik vizyonumuzla tüm toplumumuzu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 22 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle millete hizmet ettiklerini belirten Göktaş, "Bunun en yakından şahidi sizlersiniz. Yine bir başarı hikayesi yazacağız. Yine sahada olacağız, her kapıyı çalacak, her bir hemşehrimize sarılacağız." ifadesini kullandı.

        Açılışta, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile yeniden aday gösterilen Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu da konuşma yaptı.

        Daha sonra Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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