GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da minibüs ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücüler ve 8 kişi Sandıklı Devlet Hastanesine, 3 kişi Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, durumu ağır olan bir kişi de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine (AFSÜ) kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu biri ağır 14 kişi yaralandı.

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