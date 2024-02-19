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        15 nüfuslu köyüne 7'nci kez muhtar adayı oldu

        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı 7 haneli 15 nüfuslu Asmacık köyünün muhtarı Ahmet Coşar (67), yerel seçimlerde 7'nci dönem için tekrar aday oldu. Sandıklı ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta, 500 yıllık geçmişe sahip, 7 hane ve 15 nüfuslu Asmacık köyünün 29 yıllık muhtarı Ahmet Coşar, 7'nci dönemi için aday oldu. 1994 yılında 60 seçmenin oyunu alarak seçildiği muhtarlık görevini 6 dönemdir sürdüren Ahmet Coşar, şimdi yaşları 60 ile 80 arasında değişen 15 seçmenin kaldığı köyünde yeniden muhtar adayı oldu. Ahmet Coşar, "7 hane, 15 seçmen var. Seçmenimiz de 15, nüfusumuz da 15. Kimse yok burada. Burada yaşayanların yaşları 60'ın üzerinde. Gençlerimiz Denizli Sarayköy'e gitti. Orada 25 hanemiz var. Daha önceden köyümüzde hayvancılıkla geçim sağlanıyordu. Keçi yetiştiriyorduk. Orman mahkemeye verdi, arazilerimizi aldı. Gençler de gitti" dedi. Köyünde elektrik hattıyla alakalı problemler olduğunu anlatan Ahmet Coşar, "Rüzgar çıktığında eskiyen elektrik kablolarına ve direklerine zarar veriyor. 56 köyümüzün elektrik hattı yenilendi. Elektrik direkleri, beton direklerle değiştirildi. Tek bizim köyümüz kaldı. 10 senedir dilekçe vererek yenilenmesini istiyorum. Ne gelen var, ne bakan. Rüzgardan teller birbirine çarptıkça elektrikler gidiyor. Garip köy mü? Neden bilmiyorum. Bir de düğün ve bayramlarda çocuklar geliyor, bana soruyorlar 'Muhtar dede köyde çocuk parkı yok mu' diye. Çevre köylerde hep çocuk parkı var, bizde yok" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 10:50 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:55
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        15 nüfuslu köyüne 7'nci kez muhtar adayı oldu
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        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı 7 haneli 15 nüfuslu Asmacık köyünün muhtarı Ahmet Coşar (67), yerel seçimlerde 7'nci dönem için tekrar aday oldu. Sandıklı ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta, 500 yıllık geçmişe sahip, 7 hane ve 15 nüfuslu Asmacık köyünün 29 yıllık muhtarı Ahmet Coşar, 7'nci dönemi için aday oldu. 1994 yılında 60 seçmenin oyunu alarak seçildiği muhtarlık görevini 6 dönemdir sürdüren Ahmet Coşar, şimdi yaşları 60 ile 80 arasında değişen 15 seçmenin kaldığı köyünde yeniden muhtar adayı oldu. Ahmet Coşar, "7 hane, 15 seçmen var. Seçmenimiz de 15, nüfusumuz da 15. Kimse yok burada. Burada yaşayanların yaşları 60'ın üzerinde. Gençlerimiz Denizli Sarayköy'e gitti. Orada 25 hanemiz var. Daha önceden köyümüzde hayvancılıkla geçim sağlanıyordu. Keçi yetiştiriyorduk. Orman mahkemeye verdi, arazilerimizi aldı. Gençler de gitti" dedi. Köyünde elektrik hattıyla alakalı problemler olduğunu anlatan Ahmet Coşar, "Rüzgar çıktığında eskiyen elektrik kablolarına ve direklerine zarar veriyor. 56 köyümüzün elektrik hattı yenilendi. Elektrik direkleri, beton direklerle değiştirildi. Tek bizim köyümüz kaldı. 10 senedir dilekçe vererek yenilenmesini istiyorum. Ne gelen var, ne bakan. Rüzgardan teller birbirine çarptıkça elektrikler gidiyor. Garip köy mü? Neden bilmiyorum. Bir de düğün ve bayramlarda çocuklar geliyor, bana soruyorlar 'Muhtar dede köyde çocuk parkı yok mu' diye. Çevre köylerde hep çocuk parkı var, bizde yok" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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