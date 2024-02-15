Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, "birden fazla kişiyi silahla tehdit" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.Ç. ile B.Ç'yi, Dişli beldesinde yakaladı.
Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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