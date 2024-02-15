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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:24
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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        D.Ç. idaresindeki 16 NGF 39 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Sinanpaşa ilçesi yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü D.Ç, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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