Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
D.Ç. idaresindeki 16 NGF 39 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Sinanpaşa ilçesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü D.Ç, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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