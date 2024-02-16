Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na deprem bölgesinde 1112 çiftimiz başvurdu

        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruları dün itibarıyla Bakanlığımızın internet sitesinden almaya başladık. Tam olarak bu sabah 8.00 itibarıyla başlattığımız bu pilot projeye deprem bölgesinde 1112 çiftimiz başvurdu" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar programı kapsamında ilk ziyaretini valiliğe yaptı. Burada çiçekle karşılanan Bakan Özdemir Göktaş, daha sonra şeref defterini imzaladı. Bakan Göktaş sonrasında AK Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın projelerini açıklandığı 'Lansman Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde belirlenen hedeflerimize her gün bir adım daha yaklaşıyor, eser ve hizmet siyasetinde sınır tanımıyoruz. Kendisinin vizyonu doğrultusunda gençlerimizin yuva kurmasını kolaylaştıracak adımı da attık. Biliyorsunuz gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile hayata geçirdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruları dün itibarıyla Bakanlığımızın internet sitesinden almaya başladık. Fona şu ana kadar bini aşkın çiftimiz başvurdu. Tam olarak bu sabah 8.00 itibarıyla başlattığımız bu pilot projeye deprem bölgesinde 1112 çiftimiz başvurdu. Gençlerimiz bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. İnanıyorum ki ülkemiz için yararlı olacak pek çok proje verilecek bu destekle hayat bulacak. Fona gösterilen bu yoğun ilgiden dolayı tüm gençlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Bakan Göktaş, daha sonra 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda Afyonkarahisar Buluşması' toplantısına katıldı. Burada AK Parti Kadın Kolları üyelerine yaptığı konuşmada destekleri için teşekkür eden Bakan Göktaş'a çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, Göktaş, kentteki temaslarını basına kapalı sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 15:19 Güncelleme: 16.02.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na deprem bölgesinde 1112 çiftimiz başvurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruları dün itibarıyla Bakanlığımızın internet sitesinden almaya başladık. Tam olarak bu sabah 8.00 itibarıyla başlattığımız bu pilot projeye deprem bölgesinde 1112 çiftimiz başvurdu" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar programı kapsamında ilk ziyaretini valiliğe yaptı. Burada çiçekle karşılanan Bakan Özdemir Göktaş, daha sonra şeref defterini imzaladı. Bakan Göktaş sonrasında AK Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın projelerini açıklandığı 'Lansman Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde belirlenen hedeflerimize her gün bir adım daha yaklaşıyor, eser ve hizmet siyasetinde sınır tanımıyoruz. Kendisinin vizyonu doğrultusunda gençlerimizin yuva kurmasını kolaylaştıracak adımı da attık. Biliyorsunuz gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile hayata geçirdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruları dün itibarıyla Bakanlığımızın internet sitesinden almaya başladık. Fona şu ana kadar bini aşkın çiftimiz başvurdu. Tam olarak bu sabah 8.00 itibarıyla başlattığımız bu pilot projeye deprem bölgesinde 1112 çiftimiz başvurdu. Gençlerimiz bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. İnanıyorum ki ülkemiz için yararlı olacak pek çok proje verilecek bu destekle hayat bulacak. Fona gösterilen bu yoğun ilgiden dolayı tüm gençlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Bakan Göktaş, daha sonra 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda Afyonkarahisar Buluşması' toplantısına katıldı. Burada AK Parti Kadın Kolları üyelerine yaptığı konuşmada destekleri için teşekkür eden Bakan Göktaş'a çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, Göktaş, kentteki temaslarını basına kapalı sürdürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekliye bayram ikramiyesi 3 bin TL olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekliye bayram ikramiyesi 3 bin TL olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Kendilerine hayırları yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Kendilerine hayırları yok
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Konut dolara yetişemiyor!
        Konut dolara yetişemiyor!
        Devler rekor kırdı, bizimkiler nal topladı!
        Devler rekor kırdı, bizimkiler nal topladı!
        Çay-tuz tavsiyesi tartışma yaratmıştı! Bakın bu sefer ne önerdi...
        Çay-tuz tavsiyesi tartışma yaratmıştı! Bakın bu sefer ne önerdi...
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında flaş tespitler!
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında flaş tespitler!
        JASAT ekipleri çözdü! Komşudan kanlı tuzak!
        JASAT ekipleri çözdü! Komşudan kanlı tuzak!
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü
        İki gence kancayı taktılar!
        İki gence kancayı taktılar!
        Taksicinin katili hakim karşısında!
        Taksicinin katili hakim karşısında!
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        Airbnb'de 'kötü yorum' tartışması mahkemeye taşındı
        Airbnb'de 'kötü yorum' tartışması mahkemeye taşındı
        Bakan Şimşek: Sıra dışı bir şey yapmayacağız
        Bakan Şimşek: Sıra dışı bir şey yapmayacağız
        Geminin kaptanının oğlu: Babam bu gemi batacak diyordu!
        Geminin kaptanının oğlu: Babam bu gemi batacak diyordu!
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Yabancılar en çok nereden ev alıyor?
        Yabancılar en çok nereden ev alıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper'in rönesansı!
        Barış Alper'in rönesansı!

        Benzer Haberler

        Bakan Göktaş: AK Parti belediyeciliği artık bugün bir markadır
        Bakan Göktaş: AK Parti belediyeciliği artık bugün bir markadır
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Afyonkarahisar'da toplantı...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Afyonkarahisar'da toplantı...
        Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Afyonkarahisar'da 3 düzensiz göçmen yakalandı