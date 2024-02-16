ABD'li kimya profesöründen tartışma yaratan yeni çay önerisi!
'Çayın acılığını almak için tuz eklenmesi' tavsiyesinde bulunan ABD'li kimya profesörü Michelle Francl'dan yeni açıklama geldi. Önerisiyle tartışma yaratan Francl, bu kez de "Greyfurt-çay ikilisini deneyin" dedi
'Çayın acılığını almak için tuz eklenmesi' tavsiyesinde bulunarak tepki toplayan ABD'li kimya profesörü Michelle Francl'dan yeni öneri geldi.
Guardian'da yer alan habere göre, Bryn Mawr College'da kimya profesörü olan Michelle Francl bu sefer de greyfurt ve çayın birlikte tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.
Francl, Chemistry World dergisi tarafından düzenlenen çevrimiçi seminerinde yaptığı konuşmada, meyve ve sebzelerin kafeinin etkisini uzatabileceğini ya da kısaltabileceğini açıkladı.
Francl, "Çok fazla greyfurt yerseniz, kafeinin sistemde kalma süresini artırabilirsiniz. Beslenme düzeninize lahana, brokoli ve brüksel lahanası eklerseniz, kafeini daha çabuk vücudunuzdan atabilirsiniz" dedi.
Profesör, Çayın Kimyası adlı kitabında verdiği tavsiyelere gelen tepkilerin kendisini şaşkına çevirdiğini ve demleme konusundaki Amerikan yaklaşımının kendi zevkine uygun olmadığını da ekledi.
GEÇTİĞİMİZ AY TARTIŞMA YARATMIŞTI...
Michelle Francl, kitabında 'çayın acılığını almak için tuz eklenmesi' tavsiyesinde bulunarak İngiltere'nin ve Türkiye'deki çay tüketicilerinin tepkisini çekmişti.
Öyle ki Londra'daki ABD Büyükelçiliği tartışmaya dahil olmakta gecikmemiş ve esprili dille bir açıklama yaparak şu sözleri kullanmıştı:
"Amerikalı bir profesörün 'mükemmel' bir fincan çay tarifine ilişkin bugün medyada yer alan haberler, Birleşik Krallık ile aramızdaki özel bağın sıcak sulara gömülmesine neden oldu. Çay dostluk iksiridir, uluslarımızı birleştiren kutsal bir bağdır. Böylesine çirkin bir teklifin 'Özel İlişkimizin' temelini tehdit etmesine seyirci kalamayız."
Birleşik Krallık Kabinesi de kendi X hesabından bu mesajı alıntılayarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Özel İlişkimizi takdir ediyoruz ama bir konuda tüm kalbimizle size katılmıyoruz: Çay sadece kettle (elektrikli su ısıtıcısı) ile yapılabilir."