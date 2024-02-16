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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da: Kendilerine hayırları yok - SON DAKİKA HABERLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Kendilerine hayırları yok

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da "Seçimlerde karşımıza çıkan partilerin kendilerine bile hayrı yok. Herkesin kavga halinde olduğu CHP'ye bakın, başka hissiyata kapılmak mümkün mü?" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 14:27 Güncelleme: 16.02.2024 - 14:59
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Kendilerine hayırları yok
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

        "Ordu'ya mayıs 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığında şahsıma verdiği yüzde 62'yi aşan, Meclis'te Cumhur İttifakı'na yüzde 61'in üzerindeki desteği için şükranlarımı sunuyorum. Ülkeye eser kazandırma ve millete hizmet etme yolunda girdiğimiz her mücadelede yanımızda yer alan Ordu safını bir kez daha göstermiştir.

        Dün Ordu'yla aramıza kimseyi sokmadık. Bugün de aramıza kimseyi sokmayacağız. İstismar politikası yapanlar, aramıza girmeye çalışanlar bunlara yer vermeyin. Biz aramıza tefrika sokmaya çalışanlarla yürümedik. Ordu'nun siyasi hokkabazlıklara değil esere, hizmete ihtiyacı var. Bu ülkenin her bireyi istediği partide siyaset yapma hakkına sahip. Bizim sadece şu anda Cumhur İttifakımız var, AK Partimiz var.

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        "KENDİLERİNE BİLE HAYIRLARI YOK"

        Siyasetin namusu var. Adayı olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Biz yola çıktıklarımızla yolumuza devam ederiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı, Ordu'yu Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin örnek şehri yapmak için 31 Mart'a hazır.

        Eser ve hizmette ne belediyelerde ne iktidarda bizimle yarışabilecek parti mevcut değil. Milletimiz 17 seçimdir bizi sandıktan birinci çıkarmıyor. Türkiye'nin 21 yılda nereden nereye geldiğini herkes görüyor. Seçimlerde karşımıza çıkan partilerin kendilerine bile hayrı yok. Herkesin kavga halinde olduğu CHP'ye bakın, başka hissiyata kapılmak mümkün mü?

        "HİÇBİR YOLDA YAYA KALMADIK"

        Biz merkezi yönetimde miyiz? Bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı? Hilmi Güler ve ilçe belediyelerimiz seçimi kazandığı anda, Cumhurbaşkanı AK Partili Erdoğan. Hükümet onda. Yerel yönetimde de aynı şekilde olduğu zaman Ordu'nun kılına zarar gelmez.

        Bugüne kadar hüsnü niyetle çıktığımız hiçbir yolda yaya kalmadık. Kafalarında dolaştırdıkları 40 tilkiyle önümüzü kesmeye çalışanların hiçbirinin sonu hayırlı bir durakta bitmedi.

        Önümüzdeki dönemde Ordumuzu büyütmeye, güzelleştirmeye devam edeceğiz.

        EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ 3 BİN LİRA

        Depremden teröre hiçbir başlıkta en küçük zafiyete izin vermiyoruz. Küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle içinden geçtiğimiz meşakkatli dönemin milletimizi nasıl yorduğunu iyi biliyoruz. Bu kritik dönemde önceliği yatırıma, istihdama, üretime ve cari fazla yoluyla güçlenmeye verdik.

        Hayat pahalılığıyla mücadele zorlu geçiyor. Çalışanıyla, esnafıyla, emeklisiyle tüm kesimlerin satın alma gücünü koruyabilmeyi sağladık. Önümüz Ramazan ardından bayram. Bayram ikramiyelerinde artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayramda bu rakamı 3 bin liraya yükselteceğiz.

        İktidarımızın ilk dönemleri büyük ölçüde geçmişin eksiklerini telafi etmekle geçti. 2023 hedeflerimizle Cumhuriyetimizin ilk asrını hangi seviyede tamamlamak istediğimizi gösterdik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı ile ülkemizin siyasetten ekonomiye her alanda geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. 31 Mart'ta belediye başkanlarımızla Türkiye Yüzyılı şehirleri hedefimiz bu vizyonun ayrılmaz bir parçasıdır."

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