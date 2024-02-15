Afyonkarahisar'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
Afyonkarahisar'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Afyonkarahisar'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 3 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerde Afganistan ve İran uyruklu 3 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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