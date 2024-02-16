Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.251,69 %0,10
        DOLAR 30,8280 %0,32
        EURO 33,2135 %0,09
        ALTIN 1.989,74 %0,50
        FAİZ 42,79 %0,26
        GÜMÜŞ GRAM 22,81 %0,74
        BITCOIN 52.286,00 %1,78
        GBP/TRY 38,8047 %-0,02
        EUR/USD 1,0774 %0,02
        BRENT 82,25 %-0,74
        ÇEYREK ALTIN 3.253,15 %0,50
        Haberler Ekonomi Emlak Son dakika haberi İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü - Emlak Haberleri

        Son dakika haberi İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü

        TCMB verilerine göre; 2023 Aralık ayında İstanbul'da konut fiyatları, önceki aya göre, yüzde 0,6 geriledi. İstanbul'da fiyatlar 2021 Ocak'tan bu yana ilk kez düştü. Türkiye ortalamasında ise fiyatlar geçen aya göre yüzde 0,65 yükseldi. Bu rakam da Ağustos 2019'dan bu yana en düşük aylık artış olarak kayıtlara geçti

        Giriş: 16.02.2024 - 14:36 Güncelleme: 16.02.2024 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TCMB, 2023 Aralık Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 75,5, reel olarak ise yüzde 7,1 oranında arttı.

        İSTANBUL'DA 35 AY SONRA DÜŞÜŞ, TÜRKİYE ORTALAMASINDA 2019'DAN BU YANA EN DÜŞÜK ARTIŞ

        TCMB verilerine göre; 2023 Aralık ayında İstanbul'da konut fiyatları, önceki aya göre, yüzde 0,6 geriledi. İstanbul'da fiyatlar 2021 Ocak'tan bu yana ilk kez düştü. Türkiye ortalamasında ise fiyatlar geçen aya göre yüzde 0,65 yükseldi. Bu rakam da Ağustos 2019'dan bu yana en düşük aylık artış olarak kayıtlara geçti.

        Türkiye'de metrekare başına fiyat ortalaması 30 bin 487,3 TL, İstanbul'da ise 44 bin 293 TL olarak ortaya çıktı.

        TÜİK’in bugün açıkladığı verilere göre İstanbul’da ocak ayında 13 bin 423 adet konut satıldı. Konut satışları bir önceki aya göre yüzde 43.4, geçen yılın ocak ayına göre ise yüzde 22.9 düştü. Türkiye genelinde satışlar aylık olarak yüzde 42, yıllık olarak ise yüzde 17.8 geriledi.

        Konut satışlarında düşüş sürüyor
        Konut satışlarında düşüş sürüyor
        Türkiye ortalaması İstanbul ortalaması
        2020-12 3,886.30 6,481.30
        2021-01 3,996.30 6,261.20
        2021-02 4,053.60 6,309.80
        2021-03 4,148.50 6,440.10
        2021-04 4,223.00 6,516.20
        2021-05 4,415.40 6,674.90
        2021-06 4,545.00 6,799.90
        2021-07 4,668.90 6,943.10
        2021-08 4,852.60 7,270.00
        2021-09 5,011.10 7,523.60
        2021-10 5,323.10 8,169.70
        2021-11 5,858.30 9,154.70
        2021-12 6,372.60 10,094.00
        2022-01 7,479.30 11,775.90
        2022-02 8,646.00 13,835.50
        2022-03 9,501.90 15,325.70
        2022-04 10,561.30 17,266.20
        2022-05 11,946.60 19,605.10
        2022-06 13,001.40 21,271.30
        2022-07 13,929.50 22,592.60
        2022-08 15,052.50 24,480.20
        2022-09 15,856.20 25,695.20
        2022-10 16,559.30 26,626.60
        2022-11 16,973.80 26,832.50
        2022-12 17,754.40 27,886.40
        2023-01 18,682.80 28,916.30
        2023-02 20,474.40 31,785.00
        2023-03 21,757.90 33,702.40
        2023-04 22,831.40 35,097.90
        2023-05 23,555.20 35,931.10
        2023-06 24,594.00 37,174.90
        2023-07 26,511.00 39,538.00
        2023-08 27,815.50 41,727.90
        2023-09 29,107.70 43,634.40
        2023-10 29,995.00 44,277.90
        2023-11 30,290.20 44,557.10
        2023-12 30,487.30 44,293.00
        Metrekare fiyatı TL bazında Kaynak: TCMB
        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekli ikramiyesi 3 bin TL olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekli ikramiyesi 3 bin TL olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Kendilerine hayırları yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Kendilerine hayırları yok
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        JASAT ekipleri çözdü! Komşudan kanlı tuzak!
        JASAT ekipleri çözdü! Komşudan kanlı tuzak!
        Devler rekor kırdı, bizimkiler nal topladı!
        Devler rekor kırdı, bizimkiler nal topladı!
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında flaş tespitler!
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında flaş tespitler!
        İki gence kancayı taktılar!
        İki gence kancayı taktılar!
        Taksicinin katili hakim karşısında!
        Taksicinin katili hakim karşısında!
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        Bakan Şimşek: Sıra dışı bir şey yapmayacağız
        Bakan Şimşek: Sıra dışı bir şey yapmayacağız
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Geminin kaptanının oğlu: Babam bu gemi batacak diyordu!
        Geminin kaptanının oğlu: Babam bu gemi batacak diyordu!
        Airbnb'de 'kötü yorum' tartışması mahkemeye taşındı
        Airbnb'de 'kötü yorum' tartışması mahkemeye taşındı
        Rekor uyuşturucuya rekor ceza!
        Rekor uyuşturucuya rekor ceza!
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Amerikalıların neredeyse beşte biri bu komploya inanıyor
        Amerikalıların neredeyse beşte biri bu komploya inanıyor
        Yabancılar en çok nereden ev alıyor?
        Yabancılar en çok nereden ev alıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper'in rönesansı!
        Barış Alper'in rönesansı!