Son dakika haberi İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü

TCMB, 2023 Aralık Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 75,5, reel olarak ise yüzde 7,1 oranında arttı.

İSTANBUL'DA 35 AY SONRA DÜŞÜŞ, TÜRKİYE ORTALAMASINDA 2019'DAN BU YANA EN DÜŞÜK ARTIŞ

TCMB verilerine göre; 2023 Aralık ayında İstanbul'da konut fiyatları, önceki aya göre, yüzde 0,6 geriledi. İstanbul'da fiyatlar 2021 Ocak'tan bu yana ilk kez düştü. Türkiye ortalamasında ise fiyatlar geçen aya göre yüzde 0,65 yükseldi. Bu rakam da Ağustos 2019'dan bu yana en düşük aylık artış olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de metrekare başına fiyat ortalaması 30 bin 487,3 TL, İstanbul'da ise 44 bin 293 TL olarak ortaya çıktı.

TÜİK’in bugün açıkladığı verilere göre İstanbul’da ocak ayında 13 bin 423 adet konut satıldı. Konut satışları bir önceki aya göre yüzde 43.4, geçen yılın ocak ayına göre ise yüzde 22.9 düştü. Türkiye genelinde satışlar aylık olarak yüzde 42, yıllık olarak ise yüzde 17.8 geriledi.