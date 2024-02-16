TÜİK, 2024 Ocak ayına dair konut satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Ocak aylarına bakıldığında 2013'ten beri yayımlanan verilere göre; bu satış rakamı, 2019 (72 bin 937) ve 2021'den (70 bin 587) sonra en düşük rakam olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ SATIŞ SAYISI SADECE 5 BİN 915

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,5 azalış göstererek 5 bin 915 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 7,4 olarak gerçekleşti. Ocak ayındaki ipotekli satışların bin 404'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

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Türkiye genelinde diğer konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 74 bin 393 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 92,6 olarak gerçekleşti.

İLK ELDE 25 BİN, 2. ELDE 55 BİN SATIŞ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalarak 25 bin 263 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,5 oldu.

İlk elden konut satışı ocak ayları içerisinde, 2021 (22 bin 268) haricinde en düşük seviyeye geriledi.

İkinci el konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 azalış göstererek 55 bin 45 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,5 oldu.

YABANCIYA SATIŞ 2020 HAZİRAN'DAN BERİ EN DÜŞÜK SAYIDA

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,5 azalarak 2 bin 61 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,6 oldu. Satış sayısı, Haziran 2020'den bu yana en düşük satış oldu.

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Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 747 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 211 konut satışı ile Mersin izledi.

EN ÇOK RUSLAR ALDI

Ocak ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 555 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 208 konut ile İran, 127 konut ile Ukrayna, 99 konut ile Irak ve Kazakistan vatandaşları izledi.