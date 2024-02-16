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        Haberler Ekonomi Emlak TÜİK açıkladı: Yabancılar en çok nereden ev alıyor? 2024 yabancı konut satışı oranları - Emlak Haberleri

        Yabancılar en çok nereden ev alıyor?

        TÜİK'in son açıkladığı verilere göre yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50.5 azalarak 2 bin 61 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2.6 oldu. İşte ocak ayında yabancıların en çok ev aldığı iller...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 10:22 Güncelleme: 16.02.2024 - 10:33
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        1

        Antalya: 747 adet

        2

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        3

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        4

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        5

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        6

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        7

        Sakarya: 36 adet

        8

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        9

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        10

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