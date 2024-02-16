Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ordu mitinginde yaptığı açıklamada emekliye bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3.000 liraya çıkarılacağını duyurdu.

Emeklilerin hesabına nisan ayındaki Ramazan Bayramı için 3.000 TL yatırılacak.

"BÜTÇE İMKANLARINI ZORLAMA PAHASINA..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz. Ülkemizin her gündemi, bizim gündemimizdir. Milletimizin her sıkıntısının çözümü sorumluluğumuzdur. Depremden teröre, en küçük bir zafiyete izin vermiyoruz."

Geçen yıl da mart ayında emekliye bayram ikramiyesi 1.100 liradan 2.000 liraya yükseltilmişti.