Kötü yorum bırakan müşterisinin eşine başka kadınla fotoğraflarını gönderdi
Airbnb'de bir ev sahibi ile misafir arasındaki 'kötü yorum' tartışması ev sahibinin adamın başka bir kadınla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını karısına göndermesiyle mahkemeye taşındı.
Habere göre Shawn Mackey, Temmuz 2022'de Pamela Fohler'in Tennessee'deki evinde konaklama için Airbnb üzerinden iki gecelik bir rezervasyon yaptı.
Seyahatinin düzenlenmesi sırasında Mackey Fohler'a, bir arkadaşını ziyaret etmek için şehirde olacağını, evde üç arkadaşıyla birlikte kalmayı planladığını ancak akşam yemeği için başka arkadaşlarını da eve davet edebileceğini söyledi.
Fohler, "Kulağa hoş geliyor, hepinizi ağırlamaktan mutluluk duyarım" diyerek olumlu yanıt verdi.
Ancak bir süre sonra Fohler, Mackey'den gecelik ücreti aldıktan sonra mesaj atarak "Konuk sayısının üç katına çıkmasını tartışmadığımız için özür dilerim. Her misafirin Airbnb'ye dahil edilmesi ve Airbnb kuralları ve sigorta gereklilikleri uyarınca hesaba katılması gerekir. Geceyi geçirmeseler bile her konuğa düşen maliyet söz konusu. Sizden ya şimdi ekstra misafirleri eklemenizi ya da hemen ayrılmalarını sağlamanızı rica ediyorum. Ayrıca park alanında rahatsızlık, bağırma ve küfür konusunda şikayetler aldık" yazdı. Ardından ise ev kurallarını ihlal ettiği ve söz verilenden daha fazla kişi getirdiği iddiasıyla ek ücret talep etti.
MESAJLAR ATMAYA BAŞLADI
Mackey ise bu gelişmeler sonrası ev sahibi ile ilgili olumsuz değerlendirme yaptı ve 502 dolarlık kısmi ödeme talebinde bulundu.
Bu gelişmenin ardından ise ortalık karıştı. Fohler, Mackey'nin yorumunun yüksek puanlılara verilen 'süper ev sahibi' statüsünü tehlikeye atacağından endişe etti ve iddiaya göre Mackey'i mesajlarla taciz etmeye başladı.
Mackey'in başka bir kadının kapı zili kamerasından çekilmiş bir görüntüsünü kendisine gönderen 'süper ev sahibi' Fohler "Merhaba Shawn, umarım iyisindir. Evimizdeki konaklamanızı göstermek için talep ettiğiniz fotoğrafların bir araya getirilmesi uzun sürdüğü için üzgünüm. Gece 03:16'daki fotoğraf özellikle dikkate değer. Fotoğrafları ve videoları eşin Teresa'ya ben mi ileteyim, yoksa sen mi?" yazdı. 3 gün sonra ise Fohler'in fotoğrafları Mackey'nin eşine 'güzel çanta' başlığıyla gönderdi.
Mackey olayların ardından evliliğinin zarar gördüğü ve kamuoyu önünde aşağılandığını belirterek Fohler'a dava açarken, Fohler ise Aralık ayında iddiaları reddederek karşı dava açtı.
Airbnb'den ise konuya yönelik açıklama yapılmadı.
* Haberin görselleri kamuya açık mahkeme dosyalarından ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.