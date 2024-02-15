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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Afyonkarahisar'da toplantıya katıldı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Afyonkarahisar'da parti teşkilatıyla toplantı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 17:03 Güncelleme: 15.02.2024 - 17:21
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Afyonkarahisar'da toplantıya katıldı
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Afyonkarahisar'da parti teşkilatıyla toplantı düzenledi.

        Kandemir ile AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Ankara milletvekili Orhan Yegin, İl Başkanlığında Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, İl Başkan Vekili Ömer Dayı ve teşkilat mensuplarıyla toplantı gerçekleştirdi.

        Yegin, toplantının ardından gazetecilere, yerel seçim sürecinde illere giderek AK Parti teşkilatlarının çalışmalar ile sahada karşılaşılan konuları değerlendirdiklerini söyledi.

        Toplantılarda analizlerin yapıldığını dile getiren Yegin, şöyle konuştu:

        "Belediye başkan adayımızla, teşkilatımızla ve milletvekillerimizle beraber Afyonkarahisar'daki çalışmaları konuştuk, istişare ettik. Sahada, adaylarımıza karşı ilgi ve teveccühün olduğunu duymak bizleri mutlu etti. Daha neler yapılabilir? noktasında arkadaşlarımızla hem bir değerlendirme hem bir istişare toplantısı yaptık. Çok verimli güzel bir toplantı oldu. Arkadaşlarımızın heyecanı yüksek. Her biri bu işe çok inanmış."

        Yegin, toplantıda Afyonkarahisar'daki yerel seçim çalışmalarında AK Parti'ye büyük bir destek olduğunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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