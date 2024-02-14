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        Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 15:35 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:35
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        Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sandıklı ilçesi Hüdai Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Evde, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 25 obje, 78 sikke ele geçirildi.

        Operasyonda, B.G. (41), N.G. (43) ile C.Y. (51) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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