Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sandıklı ilçesi Hüdai Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

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