Afyonkarahisar'da asayiş

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir adreste kimliğini sorguladığı M.E'nin 12 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.

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