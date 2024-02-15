Afyonkarahisar'da asayiş
Afyonkarahisar'da 12 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da 12 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir adreste kimliğini sorguladığı M.E'nin 12 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
- Afyonkarahisar'da FETÖ şüphelisi yakalandı
Afyonkarahisar'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün kadın yapılanmasında yer alan M.K'yi Ali İhsanpaşa Mahallesi'nde yakaladı.
Gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.