Afyonkarahisar'da 3 adet ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi
Afyonkarahisar'da 3 ruhsatsız silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da 3 ruhsatsız silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Salar beldesinde jandarma ekipleri, Ş.K isimli şüphelinin evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine evde arama yaptı.
Aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
Olayın ardından Ş.K gözaltına alındı.
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