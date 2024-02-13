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        Afyonkarahisar'da 3 adet ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da 3 ruhsatsız silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:38 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:42
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        Afyonkarahisar'da 3 adet ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da 3 ruhsatsız silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Salar beldesinde jandarma ekipleri, Ş.K isimli şüphelinin evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine evde arama yaptı.

        Aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Olayın ardından Ş.K gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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