        Giriş: 28.02.2026 - 14:53
        Afyonkarahisar'da vefat eden belediye başkanı Karabacak'ın cenazesi toprağa verildi

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kalp krizi nedeniyle vefat eden Güney Belde Belediye Başkanı Erol Karabacak'ın cenazesi defnedildi.

        Karabacak'ın hastanedeki işlemlerinin ardından Türk bayrağına sarılı cenazesi, Orta Mahalle'deki evinin önüne getirildi.

        Burada Karabacak ailesi, taziyeleri kabul etti.

        Öğle vakti kılınan namazın ardından Karabacak'ın cenazesi, belde mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, belediye başkanları, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

