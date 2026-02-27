Afyonkarahisar'da 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi



AFYONKARAHİSAR-Afyonkarahisar'da 6 milyon 500 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.



Araçta yapılan aramada, 6 milyon 500 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.



Gözaltına alınan tır sürücüsüne, yasal işlem uygulandı. ​​​​​​​

