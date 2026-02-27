Afyonkarahisar'da bir FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da bir Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Ç'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

