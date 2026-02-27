Kalp krizi geçiren Güney Belediye Başkanı Erol Karabacak, hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney Belde Belediye Başkanı Erol Karabacak (61), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.



Karabacak'ı Orta Mahalle'deki evinde hareketsiz yattığı gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Eve gelen sağlık ekibinin muayenesinde Karabacak'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.



Yapılan incelemenin ardından Karabacak'ın cenazesi, morga kaldırıldı.



AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Belediye Başkanımız Erol Karabacak’ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Ömrünü milletine ve memleketine hizmet yolunda adamış dava arkadaşımıza cenabı Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

