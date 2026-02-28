Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Şahin'den 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, "Postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat süreciyle ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 12:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Şahin'den 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, "Postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat süreciyle ilgili açıklama yaptı.

        Şahin, parti binasında yaptığı açıklamada, 28 Şubat darbesinin 29. yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini kınamak için bir araya geldiklerini belirtti.

        28 Şubat'ın siyasetin yanı sıra topluma yönelik indirilmiş ağır bir darbe olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

        "Sonuçlarının nesillerce sürmesi amaçlanan, hesaplı şekilde kurgulanmış bir darbedir. Bu ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusudur. 28 Şubat sürecinde millet iradesine karşı tanklar yürütülmüştür. Başta başörtülü kadınlar olmak üzere mütedeyyin kesimlere yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır. Vatandaşların dini hassasiyetleri nedeniyle kamu kurumlarına alınmamaya çalışılmıştır."

        Şahin, AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını vurguladı.

        Toplumsal barışa zarar veren anlayışlara karşı mücadeleyi sürdüreceklerine dikkati çeken Şahin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize hizmet etme kararlılığımızı ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi yılmadan sürdüreceğiz. Demokrasi tarihimizde bir daha asla 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Basın açıklamasına, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Kalaycı, İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İntepe, AK Parti Afyonkarahisar İnsan Hakları Başkanı Mahmut Ekici ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi hakkında 'irtikap'tan gözaltı kararı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi hakkında 'irtikap'tan gözaltı kararı
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Başkan Şahin: "28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha...
        Başkan Şahin: "28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha...
        Vali görevinin ilk gününde iftarını şehit ailesinin evinde yaptı
        Vali görevinin ilk gününde iftarını şehit ailesinin evinde yaptı
        Başkan Sayar:"Kayıtlı ekonominin güçlenmesinde kritik bir rol üstleniyoruz"
        Başkan Sayar:"Kayıtlı ekonominin güçlenmesinde kritik bir rol üstleniyoruz"
        Diyanet Gençlik Merkezi'nde Ramazan etkinlikleri devam ediyor
        Diyanet Gençlik Merkezi'nde Ramazan etkinlikleri devam ediyor
        Afyonkarahisar'da 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da bir FETÖ hükümlüsü yakalandı