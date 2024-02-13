Afyonkarahisar'da bir tesisin asma tavanı çöktü, 11 kişi yaralandı

Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde bir tesisin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Bazı müşteriler tavan parçalarının altında kaldı.

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