Afyonkarahisar'da bir tesisin asma tavanı çöktü, 11 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da bir tesisin asma tavanının çökmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da bir tesisin asma tavanının çökmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde bir tesisin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Bazı müşteriler tavan parçalarının altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 acil servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 7'si hafif 11 kişi Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
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