Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşilhisar köyünde uyuşturucu imal edilip satıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 sikke ve 7 obje ele geçirildi.
Operasyonda A.C, H.C. ve N.C. gözaltına alındı.
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