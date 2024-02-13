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        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

        Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:24 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:24
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        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
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        Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        E.A. idaresindeki 03 AES 636 plakalı hafif ticari araç, Adnan Menderes Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Z.U'ya çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Z.U, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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