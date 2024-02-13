Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
E.A. idaresindeki 03 AES 636 plakalı hafif ticari araç, Adnan Menderes Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Z.U'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Z.U, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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