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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen iki araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı

        Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu bulunan iki araçtaki 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 14:39 Güncelleme: 10.02.2024 - 14:41
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen iki araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu bulunan iki araçtaki 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hocalar ilçesi Yeşilhisar köyü ile İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde şüphe üzerine 2 aracı durdurdu.

        Araçlarda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, S.A.D, S.E, M.E. ile M.Y. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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