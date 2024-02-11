Afyonkarahisar'da duvara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çay ilçesi yönünden Dinar ilçesi istikametine giden M.Y. idaresindeki 42 UZ 178 plakalı otomobil, Akçaköy köyü mevkiinde yol kenarında bulunan duvara çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan İ.K.Y. (77) , A.Y. (10), B.Y. (5), K.Y. (1) ve Ş.Y. (37) Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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