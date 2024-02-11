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        Afyonkarahisar'da duvara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 20:41 Güncelleme: 11.02.2024 - 20:41
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        Afyonkarahisar'da duvara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Çay ilçesi yönünden Dinar ilçesi istikametine giden M.Y. idaresindeki 42 UZ 178 plakalı otomobil, Akçaköy köyü mevkiinde yol kenarında bulunan duvara çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan İ.K.Y. (77) , A.Y. (10), B.Y. (5), K.Y. (1) ve Ş.Y. (37) Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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