Afyonkarahisar'da asayiş
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan arama kaydı olduğu için yakalanan 17 kişiden 11'i cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan arama kaydı olduğu için yakalanan 17 kişiden 11'i cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, çeşitli suçlardan araması bulunan 17 kişiyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi cezaevine teslim edildi, diğerleri serbest bırakıldı.
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